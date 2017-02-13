Губернатор Новгородской области ушел в отставку
Губернатор Новгородской области Сергей Митин подал в отставку. Об этом он сам объявил утром 13 февраля на пресс-конференции.
Митин не будет участвовать в выборах нового губернатора области осенью 2017 года. Он отметил, что уже попросил президента России Владимира Путина о новом месте работы.
Ранее отставку Митина прогнозировали источники «Дождя» и «Ведомостей». В пресс-службе губернатора эти сообщения называли слухами.
Обновление. Исполняющим обязанности главы Новгородской области назначен руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин.
Сергей Митин возглавляет Новгородскую область с 2007 года. В 2012 году он переизбрался на второй срок, набрав 75 процентов голосов избирателей. До этого он работал в Минсельхозе, Минпроме и Минэкономики.
Губернатор Новгородской области стал уже третьим главой региона, который ушел в отставку с начала февраля 2017 года. Ранее свои посты покинули глава Пермского края Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын.
По информации «Дождя» и «Ведомостей», в ближайшее время в отставку могут также уйти Александр Худилайнен (Карелия), Олег Ковалев (Рязанская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Павел Коньков (Ивановская область).