Губернатор Новгородской области ушел в отставку

Губернатор Новгородской области Сергей Митин подал в отставку. Об этом он сам объявил утром 13 февраля на пресс-конференции.

Митин не будет участвовать в выборах нового губернатора области осенью 2017 года. Он отметил, что уже попросил президента России Владимира Путина о новом месте работы.

Ранее отставку Митина прогнозировали источники «Дождя» и «Ведомостей». В пресс-службе губернатора эти сообщения называли слухами.

Обновление. Исполняющим обязанности главы Новгородской области назначен руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин.