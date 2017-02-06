«Ведомости» спрогнозировали отставку пяти губернаторов

Ведомости
07:00, 6 февраля 2017
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Свои посты в ближайшее время могут покинуть несколько глав российских регионов, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, а также бывшего федерального чиновника.

По данным собеседников издания, в начале февраля в управлении внутренней политики администрации президента обсуждалась возможность отставки примерно пяти губернаторов.

При этом в список глав регионов, которые могут покинуть свой пост, попали семь человек: Александр Худилайнен (Карелия), Олег Ковалев (Рязанская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Сергей Митин (Новгородская область), Павел Коньков (Ивановская область), Вячеслав Наговицын (Бурятия) и Виктор Басаргин (Пермский край).

Некоторые фигуранты этого списка, заявил один из собеседников «Ведомостей», могут сохранить свои посты.

В Кремле рассчитывают, что отставка губернаторов и выборы новых в сентябре помогут улучшить ситуацию в некоторых проблемных регионах в преддверии президентских выборов, намеченных на март 2018 года.

В управлении внутренней политики от комментариев по поводу возможных отставок отказались.

Ведомости
Статья «Ведомостей» о возможных отставках губернаторов была опубликована поздним вечером 5 февраля. Утром 6 февраля губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставке
Издание Znak.com сообщает, что Басаргин может быть назначен полпредом в Уральском федеральном округе, а нынешний полпред Игорь Холманских получит должность в Федерации профсоюзов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что отставка Басаргина пока не принята.
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