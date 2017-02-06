Губернатор Пермского края Виктор Басаргин ушел в отставку

Продолжение Начальник департамента экономической политики Москвы возглавил Пермский край

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил о своей отставке. На пресс-конференции 6 февраля он напомнил, что срок его полномочий истекает в мае, поэтому он решил досрочно покинуть пост.

«До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом, должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона», — заявил Басаргин.

Ранее телеканал «Дождь» сообщал, что Басаргин станет первым из глав регионов, которого отправят в отставку незадолго до окончания срока полномочий — на 2017 год в Пермском крае намечены прямые выборы. Утверждается, что при Басаргине в регионе возникали постоянные межэлитные конфликты.

Претендентами на должность губернатора края источники «Дождя» называют его заместителей или бывшего главу администрации региона Алексея Фролова, который сейчас работает замглавы Россотрудничества. Еще одним кандидатом называют главу департамента экономической политики Москвы Максима Решетникова.

По данным Znak.com, Басаргин может стать новым полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Сам Басаргин отказался это комментировать.

Басаргин также присутствует в списке глав регионов, скорую отставку которых анонсировали «Ведомости». По информации издания, помимо Пермского края руководство может смениться в Карелии (Александр Худилайнен), Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) областях, а также в Бурятии (Вячеслав Наговицын).