Начальник департамента экономической политики Москвы возглавил Пермский край

«Если я вам предложу вернуться на свою „малую родину“ в качестве исполняющего обязанности губернатора?» — спросил Путин на встрече с Решетниковым в Кремле. Решетников согласился, отметив, что это будет для него «большой честью».

Ранее стало известно, что действующий глава Пермского края Виктор Басаргин подал в отставку. По информации Znak.com, он может стать полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.

По данным «Ведомостей», отставка Басаргина станет только первой заменой руководителя региона перед сентябрьским единым днем голосования в 2017 году.

Решетников работал в администрации Пермской области, а затем Пермского края, с 2000 года, за девять лет он дослужился до поста главы администрации при губернаторе Олеге Чиркунове. Затем Решетников перешел в аппарат правительства России, который тогда возглавлял будущий мэр Москвы Сергей Собянин.