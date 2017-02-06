Начальник департамента экономической политики Москвы возглавил Пермский край
Президент России Владимир Путин назначил главу департамента экономической политики Москвы Максима Решетникова исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
«Если я вам предложу вернуться на свою „малую родину“ в качестве исполняющего обязанности губернатора?» — спросил Путин на встрече с Решетниковым в Кремле. Решетников согласился, отметив, что это будет для него «большой честью».
Указ о назначении Решетникова опубликован на сайте Кремля.
Ранее стало известно, что действующий глава Пермского края Виктор Басаргин подал в отставку. По информации Znak.com, он может стать полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.
По данным «Ведомостей», отставка Басаргина станет только первой заменой руководителя региона перед сентябрьским единым днем голосования в 2017 году.
Решетников работал в администрации Пермской области, а затем Пермского края, с 2000 года, за девять лет он дослужился до поста главы администрации при губернаторе Олеге Чиркунове. Затем Решетников перешел в аппарат правительства России, который тогда возглавлял будущий мэр Москвы Сергей Собянин.