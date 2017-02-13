Евгения Чудновец отказалась просить о помиловании. Ее осудили за репост видео с издевательствами над ребенком
Воспитательница Евгения Чудновец, которую осудили за репост видео с издевательствами над ребенком, отказалась подавать прошение о помиловании. Об этом рассказал гражданский муж Чудновец Андрей Мясников.
Во время свидания 12 февраля Чудновец заявила, что не станет просить о помиловании, так как «это все-таки признание вины, мы теряем возможность судиться дальше, возможность реабилитации», сообщил Мясников. По его словам, супруга назвала такой вариант унизительным и готова «досидеть срок до конца».
Ранее о возможном помиловании Чудновец рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она заметила, что глава региона Евгений Куйвашев готов рассмотреть соответствующее заявление осужденной.
«Даже если не будет никакой возможности выйти раньше, она готова досидеть срок до конца, — пояснил Андрей. — Это вариант не для властей, чтобы все замять, а для нее, как она сказала, это унизительно».