Евгения Чудновец отказалась просить о помиловании. Ее осудили за репост видео с издевательствами над ребенком

Ура.ру
09:35, 13 февраля 2017
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Воспитательница Евгения Чудновец, которую осудили за репост видео с издевательствами над ребенком, отказалась подавать прошение о помиловании. Об этом рассказал гражданский муж Чудновец Андрей Мясников.

Во время свидания 12 февраля Чудновец заявила, что не станет просить о помиловании, так как «это все-таки признание вины, мы теряем возможность судиться дальше, возможность реабилитации», сообщил Мясников. По его словам, супруга назвала такой вариант унизительным и готова «досидеть срок до конца».

Ранее о возможном помиловании Чудновец рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она заметила, что глава региона Евгений Куйвашев готов рассмотреть соответствующее заявление осужденной.

«Даже если не будет никакой возможности выйти раньше, она готова досидеть срок до конца, — пояснил Андрей. — Это вариант не для властей, чтобы все замять, а для нее, как она сказала, это унизительно».

Ура.ру
Евгению Чудновец осудили на пять месяцев колонии за распространение детской порнографии. Поводом стала публикация трехсекундного видео, на котором было показано, как воспитатели детского лагеря издеваются над ребенком. Воспитатели также получили тюремные сроки.
Во время ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина попросили разобраться в деле Чудновец, осужденной за попытку привлечь внимание к издевательствам над ребенком. Позднее в Кремле заявляли, что случай воспитательницы «не такой простой».

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