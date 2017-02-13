Евгения Чудновец отказалась просить о помиловании. Ее осудили за репост видео с издевательствами над ребенком

Воспитательница Евгения Чудновец, которую осудили за репост видео с издевательствами над ребенком, отказалась подавать прошение о помиловании. Об этом рассказал гражданский муж Чудновец Андрей Мясников.

Во время свидания 12 февраля Чудновец заявила, что не станет просить о помиловании, так как «это все-таки признание вины, мы теряем возможность судиться дальше, возможность реабилитации», сообщил Мясников. По его словам, супруга назвала такой вариант унизительным и готова «досидеть срок до конца».

Ранее о возможном помиловании Чудновец рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она заметила, что глава региона Евгений Куйвашев готов рассмотреть соответствующее заявление осужденной.