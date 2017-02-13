Арестованного за ловлю покемонов в храме перевели из СИЗО под домашний арест

В Екатеринбурге суд отправил под домашний арест блогера Руслана Соколовского, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих и экстремизме за ролики с ловлей покемонов в храме.

Соколовский с октября 2016 года находился в СИЗО. В январе суд продлил арест до 22 февраля.