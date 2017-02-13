Арестованного за ловлю покемонов в храме перевели из СИЗО под домашний арест
В Екатеринбурге суд отправил под домашний арест блогера Руслана Соколовского, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих и экстремизме за ролики с ловлей покемонов в храме.
Соколовский с октября 2016 года находился в СИЗО. В январе суд продлил арест до 22 февраля.
Блогер из Екатеринбурга Руслан Соколовский обвиняется в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за высказываний из видео, на котором он ловит покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. В сентябре он был арестован, затем его перевели под домашний арест, однако позже суд изменил меру пресечения и снова отправил его в СИЗО.
Лингвистическая экспертиза определила, что Соколовский формировал «отрицание существования бога как высшей силы», тем самым оскорбляя чувства верующих, и также распространял информацию, «направленную на возбуждение ненависти к лицам, исповедующим как христианство, так и ислам». Защита блогера утверждает, что автор экспертизы — заинтересованное лицо, поскольку пишет в соавторстве с сотрудником местного Центра «Э».
В январе стало известно, что на Соколовского завели новое дело по статье «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» из-за ручки со встроенной видеокамерой, которая была найдена у него дома при обыске.