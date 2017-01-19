На блогера, арестованного за ловлю покемонов в храме, завели дело из-за «шпионской ручки»

На блогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих и экстремизме за ролики с ловлей покемонов в храме, заведено уголовное дело по статье «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ст. 138.1 УК РФ).

Дело связано с ручкой со встроенной видеокамерой, которая была найдена при обыске дома у Соколовского, сообщил его адвокат Алексей Бушманов. Максимальное наказание по статье 138.1 УК РФ — четыре года лишения свободы.

19 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест Соколовского до 23 февраля.