На блогера, арестованного за ловлю покемонов в храме, завели дело из-за «шпионской ручки»
На блогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих и экстремизме за ролики с ловлей покемонов в храме, заведено уголовное дело по статье «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ст. 138.1 УК РФ).
Дело связано с ручкой со встроенной видеокамерой, которая была найдена при обыске дома у Соколовского, сообщил его адвокат Алексей Бушманов. Максимальное наказание по статье 138.1 УК РФ — четыре года лишения свободы.
19 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест Соколовского до 23 февраля.
Блогер Руслан Соколовский был арестован в начале сентября, на него завели дела об экстремизме и оскорблении чувств верующих. Поводом для уголовного преследования стали его высказывания из видеозаписи, на которой он ловит покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. После задержания его отпустили под домашний арест, однако в октябре суд изменил меру пресечения и отправил Соколовского в СИЗО.
Лингвистическая экспертиза высказываний Соколовского определила, что он формировал «отрицание существования бога как высшей силы», тем самым оскорбляя чувства верующих, и также распространял информацию, «направленную на возбуждение ненависти к лицам, исповедующим как христианство, так и ислам».
Защита Руслана Соколовского утверждает, что автор экспертизы Юлия Тагильцева, работающая в Уральском государственном педагогическом университете, не могла проводить экспертизу, поскольку написала несколько работ в соавторстве с сотрудником местного Центра «Э» Артуром Карапетяном.