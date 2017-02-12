В Москве задержали 18 участников акции против ареста активиста Марка Гальперина
В Москве на Васильевском спуске задержали как минимум 18 оппозиционеров, которые участвовали в акции против ареста активиста Марка Гальперина. Как рассказал участник акции Юрий Горский, один из активистов достал плакат, после чего к ним подбежали «три десятка» полицейских и начали задерживать людей.
По словам Юрия Горского, полицейские задержали 30-50 активистов. «ОВД-Инфо» сообщает о 18 задержанных.
Марка Гальперина 9 февраля арестовали на 10 суток за неповиновение полиции. Активист ушел из отделения полиции, куда его доставили после допроса в ФСБ.
Гальперин проходит обвиняемым по делу о неоднократных нарушениях закона о митингах. Кроме того, он свидетель в деле о публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ. 7 февраля его допрашивали по делу о призывах.