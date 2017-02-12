Франк-Вальтер Штайнмайер избран президентом Германии. За него проголосовало большинство депутатов Бундестага и представителей 16 регионов страны.

Штайнмайер раньше был министром иностранных дел. Он ушел в отставку в январе 2017 года.

Избрание Штайнмайера укрепляет позиции Социал-демократической партии, в которую он входит. Канцлер Германии Ангела Меркель не хотела, чтобы президентом был Штайнмайер, но ее Христианско-демократический союз Германии не смог найти лучшего кандидата. В 2017 году в Германии пройдут парламентские выборы, и социал-демократы — главные соперники партии Меркель.