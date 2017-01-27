Глава МИД Германии ушел в отставку. Новый министр выступал за снятие санкций с России

Deutsche Welle
10:26, 27 января 2017
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Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ушел в отставку. Новым министром иностранных дел стал вице-канцлер Зигмар Габриэль, возглавлявший министерство экономики и энергетики.

Штайнмайер, возглавлявший МИД Германии в течение семи лет, покинул пост министра в связи с тем, что намерен участвовать в президентских выборах.

В интервью газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном накануне отставки, Штайнмайер, в частности заявил, что президентская кампания в США «привела его в ужас». По словам Штайнмайера, он надеется, что «Дональд Трамп изменится после того, как занял пост президента».

Зигмар Габриэль ранее несколько раз заявлял, что выступает за снятие санкций с России, подчеркивая при этом, что необходимым условием для этого является мирный процесс на Украине, включая выполнение Минских соглашений. Об этом, он, в частности, говорил в сентябре 2016 года в интервью Reuters накануне визита в Москву.

Евросоюз и США ввели санкции в отношении России весной 2014 года из-за украинского кризиса и присоединения Крыма к РФ. Санкции несколько раз ужесточались.
27 января несколько американских журналистов со ссылкой на источники сообщили в соцсетях, что Дональд Трамп, занявший пост президента США 20 января, подготовил проект указа о снятии санкций с России. Официального подтверждения этой информации нет.
На 28 января запланированы телефонные разговоры Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.
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