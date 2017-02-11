На новгородских полицейских завели дело после конфликта с инвалидом

Управление Следственного комитета по Новгородской области завело дело о превышении полномочий в отношении полицейских, напавших на инвалида в Новгороде. Дело заведено по итогам доследственной проверки.

Поводом стал конфликт полицейских с жителем города Чудово, автомобиль которого остановили для проверки степени тонированности окон. Полицейские потребовали, чтобы водитель, инвалид первой группы, пересел к ним в машину, он отказался, после чего мужчину насильно вытащили из автомобиля.

Во время потасовки мужчине повредили протез руки. Позднее его оштрафовали на 500 рублей за неповиновение законным требованиям полицейских. Инцидент сняла на видео спутница пострадавшего мужчины.