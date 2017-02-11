Биатлонист Мартен Фуркад помирился с лидером сборной России. Француз ругал россиян за допинг
Французский биатлонист Мартен Фуркад и лидер российской сборной по биатлону Антон Шипулин помирились и пожали друг другу руки после завершения спринта на чемпионате мира в Хохфильцене. Поводом для конфликта биатлонистов были слова Фуркада о применении допинга среди россиян.
По словам Шипулина, спортсмены два дня после ссоры общались, пытаясь найти общий язык, и поняли позицию друг друга. «Мы не пришли к компромиссу, но пришли к тому, что на ЧМ нужно соревноваться и не заниматься политикой», — сказал россиянин.
«Решили помириться, возобновить нормальные отношения. Приехали на ЧМ прежде всего состязаться, а уж потом разбираться».
Мартен Фуркад в конце января 2017 года оставил в инстаграме Союза биатлонистов России комментарий по поводу включения в сборную биатлониста Александра Логинова, в котором напомнил, что россиянин отбывал 2-летнюю дисквалификацию за применение допинга. Слова Фуркада вызвали резко негативную реакцию среди российских биатлонистов.
9 февраля Фуркад ушел с подиума во время церемонии награждения после эстафеты (россияне заняли третье место, французы — второе), а Логинов и лидер российской сборной по биатлону Антон Шипулин отказались пожимать ему руку. Шипулин также обвинил Фуркада в неспортивном поведении во время гонки и заявил, что полностью перестал уважать француза.
На спринте Мартен Фуркад занял третье место, Шипулин финишировал 21-м.