Биатлонист Мартен Фуркад помирился с лидером сборной России. Француз ругал россиян за допинг

Французский биатлонист Мартен Фуркад и лидер российской сборной по биатлону Антон Шипулин помирились и пожали друг другу руки после завершения спринта на чемпионате мира в Хохфильцене. Поводом для конфликта биатлонистов были слова Фуркада о применении допинга среди россиян.

По словам Шипулина, спортсмены два дня после ссоры общались, пытаясь найти общий язык, и поняли позицию друг друга. «Мы не пришли к компромиссу, но пришли к тому, что на ЧМ нужно соревноваться и не заниматься политикой», — сказал россиянин.