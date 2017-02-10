В Красноярске завели дело о доведении школьницы до самоубийства через соцсети
В Красноярске СК возбудил уголовное дело после попытки 13-летней девочки совершить самоубийство.
Школьница предприняла попытку суицида 5 февраля. «Девочке была своевременно оказана помощь, ее удалось спасти», — сообщили в СК.
По версии следствия, неизвестные подстрекали школьницу к суициду с помощью «сообщений, провоцирующих суицидальное поведение». Дело заведено по статье «доведение до самоубийства» (ст. 110 УК РФ).
Подробностей случившегося в сообщении СК нет. Представитель ведомства сообщила «Комсомольской правде», что в одной из школ дети рассказали социальному педагогу, что «одна из девочек странно себя ведет» и что у нее появились раны на руках. Позже выяснилось, утверждает газета, что девочка, как и еще более 30 детей из этой школы, была членом «группы смерти» в соцсетях.
В последнее время подростки все чаще становятся жертвами так называемых «групп смерти», призывающих к суициду. И в борьбе этим бедствием важно принимать исчерпывающие меры, направленные прежде всего на предотвращение фактов распространения опасной информации.