В Красноярске завели дело о доведении школьницы до самоубийства через соцсети

Подробностей случившегося в сообщении СК нет. Представитель ведомства сообщила «Комсомольской правде», что в одной из школ дети рассказали социальному педагогу, что «одна из девочек странно себя ведет» и что у нее появились раны на руках. Позже выяснилось, утверждает газета, что девочка, как и еще более 30 детей из этой школы, была членом «группы смерти» в соцсетях.

По версии следствия, неизвестные подстрекали школьницу к суициду с помощью «сообщений, провоцирующих суицидальное поведение». Дело заведено по статье «доведение до самоубийства» (ст. 110 УК РФ).

Школьница предприняла попытку суицида 5 февраля. «Девочке была своевременно оказана помощь, ее удалось спасти», — сообщили в СК.

В последнее время подростки все чаще становятся жертвами так называемых «групп смерти», призывающих к суициду. И в борьбе этим бедствием важно принимать исчерпывающие меры, направленные прежде всего на предотвращение фактов распространения опасной информации.

Тема подстрекательства подростков к суициду в соцсетях получила широкий резонанс после публикации в «Новой газете» в мае 2016 года статьи о закрытых «группах смерти» в «ВКонтакте».

По данным СК, в результате деятельности описанных в статье сообществ погибли как минимум 15 человек. Администратор одной из групп, Филипп Будейкин по прозвищу Филипп Лис был задержан в ноябре, ему предъявили обвинение в доведении до самоубийства.