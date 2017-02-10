Роскомнадзор заблокировал страницу в ChicagoNow за фотографию из коллекции Гуггенхайма

Роскомнадзор заблокировал доступ к странице крупной блог-платформы ChicagoNow, сообщает «Роскомсвобода».

В реестре запрещенных сайтов указано, что страница заблокирована на основании статьи закона «Об информации», которая, помимо прочего, запрещает распространение детской порнографии.

На странице, доступ к которой закрыл Роскомнадзор, опубликован снимок полураздетой девочки, сделанный знаменитым фотографом Робертом Мэпплторпом. Этот снимок входит в коллекцию музея Соломона Гуггенхайма — одного из крупнейших в мире собраний современного искусства.

Фотография использована как иллюстрация к посту о современном искусстве, который был опубликован в декабре 2010 года.