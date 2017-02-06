Роскомнадзор заблокировал страницу аукциона Bonhams из-за фотографии Джока Стерджеса

Роскомсвобода
11:44, 6 февраля 2017
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В реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора попала страница британского аукционного дома Bonhams. На сайте ведомства сообщается, что блокировка введена на основании статьи закона «Об информации», которая, помимо прочего, запрещает распространение детской порнографии.

Заблокированная страница посвящена выставленной на торги фотографии американского художника Джока Стерджесса. На снимке изображены двое детей без одежды.

Как отмечает «Роскомсвобода», сайт Bonhams использует защищенный протокол HTTPS, то есть блокировка одной страницы у некоторых провайдеров может привести к недоступности всего ресурса. Так происходит, например, у клиентов МГТС, выяснила «Медуза». В других случаях основной ресурс www.bonhams.com остается доступен.

Работы Стерджеса ранее уже становились причиной отмены его выставки в Москве. Экспозиция «Без смущения» должна была открыться в Центре фотографии имени братьев Люмьер в сентябре 2016 года, но была отменена после того, как здание блокировали представители «Офицеров России».
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру с требованием проверить выставку.

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