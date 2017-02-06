Роскомнадзор заблокировал страницу аукциона Bonhams из-за фотографии Джока Стерджеса
В реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора попала страница британского аукционного дома Bonhams. На сайте ведомства сообщается, что блокировка введена на основании статьи закона «Об информации», которая, помимо прочего, запрещает распространение детской порнографии.
Заблокированная страница посвящена выставленной на торги фотографии американского художника Джока Стерджесса. На снимке изображены двое детей без одежды.
Как отмечает «Роскомсвобода», сайт Bonhams использует защищенный протокол HTTPS, то есть блокировка одной страницы у некоторых провайдеров может привести к недоступности всего ресурса. Так происходит, например, у клиентов МГТС, выяснила «Медуза». В других случаях основной ресурс www.bonhams.com остается доступен.