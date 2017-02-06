Роскомнадзор заблокировал страницу аукциона Bonhams из-за фотографии Джока Стерджеса

Как отмечает «Роскомсвобода», сайт Bonhams использует защищенный протокол HTTPS, то есть блокировка одной страницы у некоторых провайдеров может привести к недоступности всего ресурса. Так происходит, например, у клиентов МГТС, выяснила «Медуза». В других случаях основной ресурс www.bonhams.com остается доступен.

Заблокированная страница посвящена выставленной на торги фотографии американского художника Джока Стерджесса. На снимке изображены двое детей без одежды.

В реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора попала страница британского аукционного дома Bonhams. На сайте ведомства сообщается , что блокировка введена на основании статьи закона «Об информации», которая, помимо прочего, запрещает распространение детской порнографии.

Работы Стерджеса ранее уже становились причиной отмены его выставки в Москве. Экспозиция «Без смущения» должна была открыться в Центре фотографии имени братьев Люмьер в сентябре 2016 года, но была отменена после того, как здание блокировали представители «Офицеров России».

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру с требованием проверить выставку.