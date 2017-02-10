На вице-губернатора Кубани завели уголовное дело
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко, курирующего строительную сферу, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, Гриценко подозревают в причастности к хищению средств, выделенных на строительство в Сочи перинатального центра, сообщил корреспонденту ТАСС источник в правоохранительных органах.
Уголовное дело в отношении вице-губернатора Кубани, добавили они, возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий» (ст.285 УК РФ).
В конце января, по данным «Югополиса», вице-губернатор Кубани Гриценко был допрошен в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных на строительство перинатального центра в Сочи. Эти средства, предполагает следствие, были по распоряжению администрации области незаконно перечислены застройщику через счет КБ «Кубанский универсальный банк», у которого в октябре 2016 года была отозвана лицензия.