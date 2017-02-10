Конституционный суд поддержал уголовную ответственность за повторные нарушения на митингах

Конституционный суд России
08:05, 10 февраля 2017
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Конституционный суд России признал соответствующей основному закону страны статью 212.1 Уголовного кодекса о наказании за неоднократные нарушения на митингах. Трансляция заседания ведется на сайте суда.

В решении, которое зачитал председатель суда Валерий Зорькин, сказано, что такая мера ответственности «допустима, если она эквивалентна характеру общественной опасности», и не выходит за рамки конституционных полномочий федерального законодателя.

Таким образом суд не согласился с позицией заявителей жалобы на уголовную статью, которые просили отменить ее за несоответствие Конституции.

В КС напомнили, что в Уголовном кодексе уже есть другие статьи, которые предусматривают ответственность за повторные административные правонарушения. В решении суда отвергается предположение, что уголовная ответственность в таких случаях дублирует административную.

Жалобу на неконституционность статьи УК подал Ильдар Дадин — первый россиянин, осужденный за неоднократное нарушение на митингах. Его приговорили к двум с половиной годам колонии. Он утверждал, что уголовная ответственность предполагает повторное наказание за одно и то же нарушение.
Представители Дадина также подчеркивали, что статья УК позволяет рассматривать в уголовном процессе в качестве доказательств материалы административных дел, к которым предъявляются менее жесткие требования.
Статья 212.1 была добавлена в Уголовный кодекс в июле 2014 года. По ней за административное нарушение правил проведения массовых акций три и более раза в течение полугода наступает уголовная ответственность. Наказание по статье предполагает до пяти лет лишения свободы.
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