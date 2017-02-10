Конституционный суд поддержал уголовную ответственность за повторные нарушения на митингах

Конституционный суд России признал соответствующей основному закону страны статью 212.1 Уголовного кодекса о наказании за неоднократные нарушения на митингах. Трансляция заседания ведется на сайте суда.

В решении, которое зачитал председатель суда Валерий Зорькин, сказано, что такая мера ответственности «допустима, если она эквивалентна характеру общественной опасности», и не выходит за рамки конституционных полномочий федерального законодателя.

Таким образом суд не согласился с позицией заявителей жалобы на уголовную статью, которые просили отменить ее за несоответствие Конституции.

В КС напомнили, что в Уголовном кодексе уже есть другие статьи, которые предусматривают ответственность за повторные административные правонарушения. В решении суда отвергается предположение, что уголовная ответственность в таких случаях дублирует административную.