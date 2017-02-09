Эльвира Набиуллина: ЦБ может поделиться банковской тайной с правоохранительными органами

Банк России прорабатывает возможность направлять правоохранительным органам информацию, содержащую банковскую тайну, для расследования вывода активов из кредитных организаций. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По действующему законодательству, напомнила она, Банк России не вправе раскрывать информацию, содержащую банковскую тайну. «Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых», — сказала Набиуллина, отметив, что, например, вывод активов зачастую проходит через счета подставных, аффилированных компаний.

Для борьбы с выводом активов, сообщила глава ЦБ РФ, регулятор также выступает за предоставления ему «права на профессиональное суждение». Такое право, по словам Набиуллиной, позволит ЦБ «принимать действенные меры к банку независимо от того, есть ли весь набор формальных доказательств».

Так, рассказала она, регулятор сможет на более ранних стадиях предъявлять кредитным организациям соответствующие требования и не доводить до того, что, «пока нет формальных оснований вмешаться, „дыра“ у банка разрастается и его уже невозможно спасти».

Также, сообщила Набиуллина, обсуждаются изменения в законодательство, которые позволят привлекать руководство банков к ответственности за фальсификацию отчетности вне зависимости от того, была ли она исправлена после предписания регулятора или нет.