Эльвира Набиуллина: ЦБ может поделиться банковской тайной с правоохранительными органами

ТАСС
07:34, 9 февраля 2017
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Банк России прорабатывает возможность направлять правоохранительным органам информацию, содержащую банковскую тайну, для расследования вывода активов из кредитных организаций. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По действующему законодательству, напомнила она, Банк России не вправе раскрывать информацию, содержащую банковскую тайну. «Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых», — сказала Набиуллина, отметив, что, например, вывод активов зачастую проходит через счета подставных, аффилированных компаний.

Для борьбы с выводом активов, сообщила глава ЦБ РФ, регулятор также выступает за предоставления ему «права на профессиональное суждение». Такое право, по словам Набиуллиной, позволит ЦБ «принимать действенные меры к банку независимо от того, есть ли весь набор формальных доказательств».

Так, рассказала она, регулятор сможет на более ранних стадиях предъявлять кредитным организациям соответствующие требования и не доводить до того, что, «пока нет формальных оснований вмешаться, „дыра“ у банка разрастается и его уже невозможно спасти».

Также, сообщила Набиуллина, обсуждаются изменения в законодательство, которые позволят привлекать руководство банков к ответственности за фальсификацию отчетности вне зависимости от того, была ли она исправлена после предписания регулятора или нет.

У нас вся система построена на формальных доказательствах. А какие могут быть формальные доказательства, когда отчетность полностью поддельная? И последнее, и возможно, самое важное. Только неотвратимость наказания за финансовые преступления может изменить ситуацию. Если недобросовестные банкиры остаются безнаказанными, да еще и убегают с ворованными деньгами за рубеж, откуда их не смогут достать, то мы обречены на то, что это будет повторяться.

ТАСС
Право на профессиональное (мотивированное) суждение даст возможность ЦБ применять меры к банкам, чьи риски, по его мнению, превышают допустимые, не дожидаясь сбора всех доказательств. Законопроект о наделении ЦБ правом на профессиональное суждение обсуждался в 2012 году, однако принят не был.
В 2016 году ЦБ РФ отозвал лицензии у 93 кредитных организаций. Среди лишившихся лицензий были банки, входившие в первую сотню в России по размеру капитала, в том числе банк «Интеркоммерц» и Внешпромбанк.
«Дыру» в капитале Внешпромбанка ЦБ РФ предварительно оценивал в 187 миллиардов рублей, в «Интеркоммерце» — почти в 80 миллиардов рублей. В отношении руководства и владельцев двух этих банков возбуждены уголовные дела, их подозревают в незаконном выводе средств.

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