Российские туроператоры почти перестали продавать горящие путевки

Российские туристические фирмы практически отказались от продажи из-за продолжающегося кризиса в отрасли. Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что на такие туры приходится не более 3-5 процентов продаж, тогда как в 2014 году они составляли 15-20 процентов.

Представитель «ОнлайнТур» Игорь Блинов заметил, что спрос на горящие туры сохраняется, но компании не могут подобрать путевки. Это связано с тем, что компании стали отказываться от чартерных рейсов и перестали выкупать блоки мест в гостиницах. «Сейчас „гореть“ могут единичные предложения, например, если клиент в последний момент отказался от путешествия в силу чрезвычайных обстоятельств», — добавил Блинов.

Ломидзе, в свою очередь, напомнила, что на сокращение количества горящих туров повлиял запрет на полеты в Египет, который действует с конца 2015 года. Возврат Египта на туристический рынок может привести к росту сегмента горящих туров.