Российские туроператоры почти перестали продавать горящие путевки

Коммерсант
05:26, 9 февраля 2017
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Российские туристические фирмы практически отказались от продажи горящих туров из-за продолжающегося кризиса в отрасли. Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что на такие туры приходится не более 3-5 процентов продаж, тогда как в 2014 году они составляли 15-20 процентов.

Представитель «ОнлайнТур» Игорь Блинов заметил, что спрос на горящие туры сохраняется, но компании не могут подобрать путевки. Это связано с тем, что компании стали отказываться от чартерных рейсов и перестали выкупать блоки мест в гостиницах. «Сейчас „гореть“ могут единичные предложения, например, если клиент в последний момент отказался от путешествия в силу чрезвычайных обстоятельств», — добавил Блинов.

Ломидзе, в свою очередь, напомнила, что на сокращение количества горящих туров повлиял запрет на полеты в Египет, который действует с конца 2015 года. Возврат Египта на туристический рынок может привести к росту сегмента горящих туров.

Пик продаж горящих туров пришелся на 2014 год, когда перед летним сезоном многие туроператоры переоценили спрос. Массовое снижение цен затем, как предполагается, стало одной из причин череды банкротств турфирм.
В январе 2017 года министерство транспорта России предложило снова открыть рейсы в Каир, чтобы постепенно возобновить авиасообщение с Египтом. Полеты прекратили после авиакатастрофы российского A321. В результате теракта погибли 224 человека.
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