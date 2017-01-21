Минтранс РФ предложил открыть рейсы в Каир

Интерфакс
12:24, 21 января 2017
Требует подтверждения

Минтранс РФ направил в правительство предложение по возобновлению регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром, сообщает «Интерфакс».

По словам главы ведомства Максима Соколова, открытие рейсов в Каир — «вопрос ближайшего будущего». При этом министр оговорился, что о возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта — в Хургаду и Шамр-эш-Шейх — речи пока не идет.

Регулярное авиасообщение с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после катастрофы над Синайским полуостровом самолета A321 компании Metrojet. В результате теракта погибли 224 человека.

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