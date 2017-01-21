Минтранс РФ предложил открыть рейсы в Каир

Минтранс РФ направил в правительство предложение по возобновлению регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром, сообщает «Интерфакс».

По словам главы ведомства Максима Соколова, открытие рейсов в Каир — «вопрос ближайшего будущего». При этом министр оговорился, что о возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта — в Хургаду и Шамр-эш-Шейх — речи пока не идет.