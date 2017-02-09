Палата общин приняла законопроект о запуске «Брекзита»

Теперь законопроект поступит на рассмотрение в Палату лордов.

Палата общин парламента Великобритании чтении приняла законопроект, разрешающий правительству начать процесс выхода из Евросоюза. В поддержку документа проголосовали 494 депутата, против — 122.

В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум о выходе страны из ЕС. 52 процента проголосовавших поддержали это предложение. В январе 2017 года Верховный суд постановил, что правительство не может запускать процедуру без одобрения парламента.

Премьер-министр Тереза Мэй, занявшая пост после референдума, намерена начать процесс выхода из ЕС, предусмотренный статьей 50 Лиссабонского договора, к концу марта 2017 года.