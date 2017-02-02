Великобритания опубликовала план выхода из Евросоюза

Правительство Великобритании опубликовало план выхода из Европейского союза. Документ был выложен в публичный доступ на следующий день после того, как парламент Великобритании большинством голосов дал согласие на «Брекзит».

Как говорится на сайте правительства, документ предоставляет парламенту и стране понимание, чего будет добиваться Великобритания на переговорах с ЕС о выходе из союза, и на каких условиях будут основаны новые отношения с Брюсселем.

Документ подробно раскрывает 12 основных положений, которыми правительство Великобритании будет руководствоваться при переговорах. Они выглядят так:

Ясность и определенность в переговорах; Возвращение контроля над границами; Усиление Соединенного Королевства; Защита связей с Ирландией; Контроль над иммиграцией; Защита прав граждан ЕС в Великобритании и британцев в ЕС; Защита трудовых прав; Свободная торговля с европейскими рынками; Новые торговые соглашения с остальными странами; Забота о том, чтобы Великобритания осталась лучшим местом для науки и инноваций; Кооперация в борьбе с преступностью и терроризмом; Мягкий и организованный выход из ЕС.

Одним из наиболее важных положений является пункт о контроле над миграцией и правами британцев в ЕС и граждан ЕС в Великобритании. В нем говорится, что Великобритания создаст такую миграционную систему, которая позволит контролировать количество людей, приезжающих в Соединенное Королевство, в том числе и из ЕС. Директива о свободном передвижении, которая действует в странах ЕС, после «Брекзита» на Великобританию распространяться не будет, говорится в документе, но как именно будут выглядеть новые правила и понадобятся ли европейцам туристические визы в Великобританию, не уточняется.

Как говорится в документе, сейчас в Великобритании проживают 2,8 миллиона граждан стран ЕС, а в Евросоюзе живут около миллиона британцев. Пока выход из ЕС не состоялся, все граждане стран ЕС будут пользоваться всеми правами соглашения о свободном передвижении, в том числе и правом на получение постоянного вида на жительство после пяти лет в Великобритании. Вопрос их статуса, а также статуса британцев, живущих в ЕС, в документе называется первостепенной повесткой переговоров с Брюсселем, но никаких конкретных предложений в плане не оговаривается. Правительство Великобритании рассчитывает, что начнет консультации с Брюсселем по этому вопросу до начала официальной процедуры переговоров об условиях выхода из ЕС.