Активиста Марка Гальперина арестовали на десять суток за неповиновение полиции

Реутовский суд приговорил к десяти суткам ареста активиста Марка Гальперина, который проходит по делам о многократных нарушениях правил пикетирования и призывах к нарушению территориальной целостности РФ.

Суд признал Гальперина виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). По словам информации «Интерфакса», протокол на активиста был составлен за то, что 7 февраля он ушел из отделения полиции, куда его доставили после допроса в ФСБ для составления протокола о нарушении порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП).

По словам адвоката Ксении Костроминой, Гальперин отправлен в приемник в Электростали.