Активиста Марка Гальперина арестовали на десять суток за неповиновение полиции
Реутовский суд приговорил к десяти суткам ареста активиста Марка Гальперина, который проходит по делам о многократных нарушениях правил пикетирования и призывах к нарушению территориальной целостности РФ.
Суд признал Гальперина виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). По словам информации «Интерфакса», протокол на активиста был составлен за то, что 7 февраля он ушел из отделения полиции, куда его доставили после допроса в ФСБ для составления протокола о нарушении порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП).
По словам адвоката Ксении Костроминой, Гальперин отправлен в приемник в Электростали.
Активист Марк Гальперин, против которого в 2015 году было возбуждено уголовное дело о неоднократных нарушениях на массовых мероприятиях (ст.212.1 УК РФ, по ней осужден Ильдар Дадин), был задержан утром 7 февраля. В квартире его родителей в Реутове был проведен обыск. Гальперина доставили в ФСБ на Лубянку для допроса по делу о публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (280.1 УК РФ), по которому, как оказалось, он проходит свидетелем. Сообщалось, что после допроса его отпустили.