Замначальника Центра информационной безопасности ФСБ стал фигурантом дела о взятке

Заместитель начальника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрий Правиков подозревается в получении взятки, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным газеты, Дмитрий Правиков возглавлял в ЦИБ управление информационных технологий, занимающееся технической экспертизой. Дело против него связано с «претензиями по какому-то акту, который он подписал, с мизерной суммой», рассказал «Коммерсанту» неназванный топ-менеджер из IT-индустрии.

Расследование в отношении Правикова началось после того, как он решил перейти на службу в Центр защиты информации и специальной связи (ЦЗИ) ФСБ, что якобы спровоцировало «прямой конфликт с начальством». По сведениям «Коммерсанта», ЦИБ и ЦЗИ — конкурирующие структуры; управление информационных технологий, которое возглавлял Правиков, собирались передать из первого во второе.

Дмитрий Правиков отказался ответить на вопросы «Коммерсанта». О его задержании в заметке не сказано.

Собеседники газеты называют Правикова «легендой в сфере информационной безопасности», автором «статей и книг, по которым многие учились». До 2016 года он был приглашенным лектором в МГТУ имени Баумана.