Владимир Кара-Мурза вышел из комы

Тележурналист и координатор движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший, который был госпитализирован с симптомами отравления и находился в критическом состоянии, вышел из комы. Об этом заявил его адвокат Вадим Прохоров.

«Пока он не может говорить, но сознательно общается морганием глаз», — написал юрист в фейсбуке.

Прохоров подчеркнул, что состояние Кара-Мурзы остается тяжелым.

Ранее главврач 79-й больницы Денис Проценко сообщил журналистам, что, как и в 2015 году, Кара-Мурза был госпитализирован с «остро развившейся полиорганной недостаточностью». Он подтвердил, что ситуация может быть «повтором предыдущей ситуации», однако заявил, что не имеет оснований говорить об отравлении журналиста.

«Два года назад ведущие токсикологические лаборатории мира не обнаружили в средах наличие каких-то веществ или их следов. Наши специалисты и сейчас их не видят», — заявил Проценко.