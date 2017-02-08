Владимир Кара-Мурза вышел из комы

Вадим Прохоров
20:51, 8 февраля 2017
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Тележурналист и координатор движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший, который был госпитализирован с симптомами отравления и находился в критическом состоянии, вышел из комы. Об этом заявил его адвокат Вадим Прохоров.

«Пока он не может говорить, но сознательно общается морганием глаз», — написал юрист в фейсбуке.

Прохоров подчеркнул, что состояние Кара-Мурзы остается тяжелым.

Ранее главврач 79-й больницы Денис Проценко сообщил журналистам, что, как и в 2015 году, Кара-Мурза был госпитализирован с «остро развившейся полиорганной недостаточностью». Он подтвердил, что ситуация может быть «повтором предыдущей ситуации», однако заявил, что не имеет оснований говорить об отравлении журналиста.

«Два года назад ведущие токсикологические лаборатории мира не обнаружили в средах наличие каких-то веществ или их следов. Наши специалисты и сейчас их не видят», — заявил Проценко.

«Сердечная функция почти полностью восстановилась, отключен гемодиализ, в течение некоторых периодов времени Володя обходится без аппарата принудительной вентиляции легких, хотя полностью пока он не отключен. Огромное спасибо врачам!», — написал Вадим Прохоров.

Вадим Прохоров
Владимир Кара-Мурза-младший был госпитализирован 2 февраля с симптомами отравления. Он был введен в искусственную кому. Вадим Прохоров сообщал, что состояние Кара-Мурзы критическое. СК начал проверку в связи со случившимся.
Весной 2015 года Кара-Мурза-младший также попал в реанимацию с симптомами отравления. Тогда экспертиза выявила в его организме повышенную концентрацию тяжелых металлов; пострадавший утверждал, что против него использовали вещество, доступ к которому имеют только представители спецслужб.
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