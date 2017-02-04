СК начал проверку в связи с госпитализацией Владимира Кара-Мурзы

Следственный комитет проводит проверку в связи с госпитализацией тележурналиста и координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы-младшего, находящегося в реанимации в критическом состоянии. Об этом сообщил в своем фейсбуке адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров.

Проверку проводит следственное управление СК по московскому району Хамовники. Заявление в СК, напомнил Прохоров, было подано в 2015 году после первой госпитализации Кара-Мурзы-младшего с симптомами отравления. Однако, по словам адвоката, за год от СК поступило лишь два промежуточных ответа.

«Владимир опять лежит в реанимации со сходными симптомами неясной врачам природы — и это, по-видимому, сподвигло следователей из отдела по району Хамовники озадачиться происходящими событиями», — написал Прохоров.