Владимир Кара-Мурза попал в реанимацию в критическом состоянии
Тележурналист и координатор движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший, который был госпитализирован 2 февраля с симптомами отравления, находится в критическом состоянии. Об этом написал в фейсбуке его адвокат Вадим Прохоров.
По его словам, «причины наступившего критического состояния медикам не ясны».
«В настоящее время Володя не в сознании. Наступила полиорганная недостаточность. Проводится искусственная вентиляция легких, гемодиализ и иные реанимационные процедуры», — сообщил Прохоров.
О госпитализации Владимира Кара-Мурзы-младшего стало известно 2 февраля. Вадим Прохоров рассказал, что симптомы сходны с симптомами отравления, с которыми политик попал в реанимацию весной 2015 года.
Тогда экспертиза выявила в его организме повышенную концентрацию тяжелых металлов; пострадавший утверждал, что против него использовали вещество, доступ к которому имеют только представители спецслужб.