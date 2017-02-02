Владимир Кара-Мурза попал в реанимацию в критическом состоянии

Тележурналист и координатор движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший, который был госпитализирован 2 февраля с симптомами отравления, находится в критическом состоянии. Об этом написал в фейсбуке его адвокат Вадим Прохоров.

По его словам, «причины наступившего критического состояния медикам не ясны».

«В настоящее время Володя не в сознании. Наступила полиорганная недостаточность. Проводится искусственная вентиляция легких, гемодиализ и иные реанимационные процедуры», — сообщил Прохоров.