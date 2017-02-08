Россию попросили отказаться от чемпионата мира по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) официально предложит Союзу биатлонистов России отказаться от проведения в 2021 году чемпионата мира в Тюмени, заявил вице-президент IBU Виктор Майгуров после внеочередного конгресса организации.

«Если СБР не согласится отдавать турнир, то IBU в одностороннем порядке отнимет это право», — заявил он.

Предложение отказаться от турнира связано с «несоответствием России кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)», пояснил Майгуров.

Россия должна будет дать ответ до 24 февраля. Президент СБР Александр Кравцов заявил, что Россия не откажется от проведения турнира, и допустил, что организация обратится в суд, передает ТАСС.

«Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла», — заявил Кравцов.

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что России «нужно пару дней на изучение юридических оснований этого решения», передает «Интерфакс».

В пресс-релизе IBU отмечается, что участники конгресса отказались внести в повестку вопрос о лишении России права проведения чемпионата, после чего исполком союза решил предложить СБР самому отказаться от турнира.