Россию попросили отказаться от чемпионата мира по биатлону

ТАСС
16:21, 8 февраля 2017
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Международный союз биатлонистов (IBU) официально предложит Союзу биатлонистов России отказаться от проведения в 2021 году чемпионата мира в Тюмени, заявил вице-президент IBU Виктор Майгуров после внеочередного конгресса организации.

«Если СБР не согласится отдавать турнир, то IBU в одностороннем порядке отнимет это право», — заявил он.

Предложение отказаться от турнира связано с «несоответствием России кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)», пояснил Майгуров.

Россия должна будет дать ответ до 24 февраля. Президент СБР Александр Кравцов заявил, что Россия не откажется от проведения турнира, и допустил, что организация обратится в суд, передает ТАСС.

«Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла», — заявил Кравцов.

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что России «нужно пару дней на изучение юридических оснований этого решения», передает «Интерфакс».

В пресс-релизе IBU отмечается, что участники конгресса отказались внести в повестку вопрос о лишении России права проведения чемпионата, после чего исполком союза решил предложить СБР самому отказаться от турнира. 

Внеочередной конгресс IBU состоялся в среду в австрийском Хохфильцене. На нем, среди прочего, обсуждался вопрос проведения мирового первенства на территории России на фоне допингового скандала. Основанием послужили рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России крупных международных стартов на время расследования допинговых нарушений и требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) пересмотреть решение по выбору Тюмени.

ТАСС
В декабре 2016 года была опубликована вторая часть доклада ВАДА о допинге в России, подготовленного комиссией под руководством юриста Ричарда Макларена. Документ был посвящен преимущественно зимним видам спорта и, в частности, Олимпиаде в Сочи. По словам Макларена, в допинговую схему были вовлечены более тысячи российских спортсменов.
После публикации доклада Россия лишилась чемпионата мира по бобслею и этапов кубков мира по биатлону и по конькобежному спорту. Ряд иностранных спортсменов и сборных отказались ехать в Россию на соревнования.

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