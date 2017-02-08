Президент РАН: мы будем настаивать на лженаучности гомеопатии

Российская академия наук (РАН) продолжит настаивать на лженаучности гомеопатии, «пока не наведет порядок», заявил президент организации Владимир Фортов. Об этом сообщает агентство «Москва».

Фортов пояснил, что «гомеопатические лекарства не проходят нужную систему тестов», в то время как чтобы выпустить на рынок обычный препарат, нужно «очень много потратить времени, денег и так далее».

«Мы не жесткую позицию заняли, мы просто обращаем внимание на то, что там есть вот такие ляпы», — цитирует его агентство «Москва».