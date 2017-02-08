Президент РАН: мы будем настаивать на лженаучности гомеопатии
Российская академия наук (РАН) продолжит настаивать на лженаучности гомеопатии, «пока не наведет порядок», заявил президент организации Владимир Фортов. Об этом сообщает агентство «Москва».
Фортов пояснил, что «гомеопатические лекарства не проходят нужную систему тестов», в то время как чтобы выпустить на рынок обычный препарат, нужно «очень много потратить времени, денег и так далее».
«Мы не жесткую позицию заняли, мы просто обращаем внимание на то, что там есть вот такие ляпы», — цитирует его агентство «Москва».
6 февраля комиссия РАН по борьбе с лженаукой опубликовала меморандум, в котором признала лечение гомеопатическими препаратами «не имеющим научных оснований». Комиссия рекомендовала Минздраву вывести гомеопатию из употребления в госучреждениях, а аптекам — отказаться от совместной выкладки лекарств и гомеопатических препаратов.
После этого замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева заявила, что «гомеопатия признается официально Всемирной организацией здравоохранения». Представители ВОЗ заявили, что это не так.
Участник подготовки меморандума РАН Денис Рощин после публикации был уволен с должности ведущего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения. Он считает, что его увольнение — результат действий «гомеопатического лобби».