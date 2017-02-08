Интерес россиян к поездкам в США резко вырос после победы Трампа

Число поисковых запросов из России на авиабилеты в США резко выросло после победы Дональда Трампа на выборах американского президента. Об этом, сообщает CNBC, свидетельствуют данные исследовательской компании Hopper.

С 1 января 2017 года Hopper зафиксировала увеличение числа запросов из России на авиаперелеты в США сразу на 88 процентов.

Россия, отмечают представители исследовательской компании, оказалась единственной страной, где вырос интерес к поездкам в США.

В целом по остальным странам мира зафиксировано снижение поисковых запросов на билеты в США на 17 процентов.