Интерес россиян к поездкам в США резко вырос после победы Трампа
Число поисковых запросов из России на авиабилеты в США резко выросло после победы Дональда Трампа на выборах американского президента. Об этом, сообщает CNBC, свидетельствуют данные исследовательской компании Hopper.
С 1 января 2017 года Hopper зафиксировала увеличение числа запросов из России на авиаперелеты в США сразу на 88 процентов.
Россия, отмечают представители исследовательской компании, оказалась единственной страной, где вырос интерес к поездкам в США.
В целом по остальным странам мира зафиксировано снижение поисковых запросов на билеты в США на 17 процентов.
«Я не могу сказать, что вызвало рост интереса [к поездкам в США] в России, но он явно выбивается из общей картины снижения поисковых запросов во многих других странах», — заявил представитель Hopper Патрик Серри (англ.яз.).