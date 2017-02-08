Интерес россиян к поездкам в США резко вырос после победы Трампа

CNBC
06:20, 8 февраля 2017
Требует подтверждения

Число поисковых запросов из России на авиабилеты в США резко выросло после победы Дональда Трампа на выборах американского президента. Об этом, сообщает CNBC, свидетельствуют данные исследовательской компании Hopper.

С 1 января 2017 года Hopper зафиксировала увеличение числа запросов из России на авиаперелеты в США сразу на 88 процентов.

Россия, отмечают представители исследовательской компании, оказалась единственной страной, где вырос интерес к поездкам в США.

В целом по остальным странам мира зафиксировано снижение поисковых запросов на билеты в США на 17 процентов.

«Я не могу сказать, что вызвало рост интереса [к поездкам в США] в России, но он явно выбивается из общей картины снижения поисковых запросов во многих других странах», — заявил представитель Hopper Патрик Серри (англ.яз.).

CNBC
Снижение числа запросов на билеты в США в Hopper, в числе прочего, связывают с указом Дональда Трампа о временном запрете на въезд в страну граждан семи стран и приостановку приема беженцев.
Действие указа Трампа, вызвавшего протесты как в США, так и в других странах мира, приостановлено решением суда на время рассмотрения иска, поданного властями двух штатов.
Из-за указа Трампа усложнилась и процедура получения американских виз для граждан РФ. Теперь россияне, получающие повторные визы в США, в некоторых случаях должны проходить собеседование, от которого ранее были избавлены.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться