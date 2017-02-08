«Дождь»: новым губернатором Рязанской области станет бывший мэр Калуги
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев в феврале 2017 года уйдет в отставку, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
По информации телеканала, место Ковалева займет депутат Госдумы от «Единой России» Николай Любимов, ранее работавший вице-губернатором Калужской области и городским головой Калуги. Любимов заявил «Дождю», что ему о своем грядущем назначении неизвестно.
Скорая отставка Ковалева, полномочия которого заканчиваются осенью 2017 года, вызвана в первую очередь его проблемами со здоровьем, говорит источник «Дождя». О том, что из-за этого губернатор Рязанской области оставит свой пост досрочно, еще в мае 2016 года писал «Коммерсант».
Об готовящейся отставке Ковалева и еще нескольких губернаторов вечером 5 февраля написала газета «Ведомости». На следующий день о своей отставке объявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин, а еще через день — глава Бурятии Вячеслав Наговицын.
Олегу Ковалеву 68 лет, он занимает пост губернатора Рязанской области с апреля 2008 года.