«Дождь»: новым губернатором Рязанской области станет бывший мэр Калуги

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев в феврале 2017 года уйдет в отставку, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По информации телеканала, место Ковалева займет депутат Госдумы от «Единой России» Николай Любимов, ранее работавший вице-губернатором Калужской области и городским головой Калуги. Любимов заявил «Дождю», что ему о своем грядущем назначении неизвестно.

Скорая отставка Ковалева, полномочия которого заканчиваются осенью 2017 года, вызвана в первую очередь его проблемами со здоровьем, говорит источник «Дождя». О том, что из-за этого губернатор Рязанской области оставит свой пост досрочно, еще в мае 2016 года писал «Коммерсант».