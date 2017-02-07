«Яндекс.Деньги» отключили кошелек для сбора средств на кампанию Навального

Леонид Волков
06:25, 7 февраля 2017
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Сервис «Яндекс.Деньги» отключил кошелек Леонида Волкова, на который собирались деньги в поддержку выдвижения в президенты Алексея Навального.

Волков сообщил, что кошелек стал недоступен 6 февраля. Он отметил, что на сам счет денег поступало немного, сервис в основном использовали как шлюз для переводов с банковских карт. Таким образом кампания Навального лишилась сервиса, через который пришла почти половина всех пожертвований.

В связи с этим штаб Навального запустил возможность отправить пожертвование напрямую на банковский счет или с карты на карту.

В соответствии с ранее выданным предупреждением, «Яндекс.Деньги» вчера отключили мой кошелек, на который мы собирали деньги на кампанию за регистрацию Алексея Навального кандидатом в президенты России.

Леонид Волков
«Яндекс.Деньги» объявили о предстоящей блокировке счета Волкова в январе, сославшись на новые правила, которые запрещают частным лицам собирать деньги на политические цели.
Как утверждал Навальный, на сервис оказали давление в Центробанке. Изменение условий пользования «Яндекс.Деньгами» он назвал прямым следствием такого давления. В ЦБ отвергли причастность к этой ситуации и потребовали от Навального доказательств.
Выборы президента России запланированы на 2018 год.

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