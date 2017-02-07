«Яндекс.Деньги» отключили кошелек для сбора средств на кампанию Навального
Сервис «Яндекс.Деньги» отключил кошелек Леонида Волкова, на который собирались деньги в поддержку выдвижения в президенты Алексея Навального.
Волков сообщил, что кошелек стал недоступен 6 февраля. Он отметил, что на сам счет денег поступало немного, сервис в основном использовали как шлюз для переводов с банковских карт. Таким образом кампания Навального лишилась сервиса, через который пришла почти половина всех пожертвований.
В связи с этим штаб Навального запустил возможность отправить пожертвование напрямую на банковский счет или с карты на карту.
В соответствии с ранее выданным предупреждением, «Яндекс.Деньги» вчера отключили мой кошелек, на который мы собирали деньги на кампанию за регистрацию Алексея Навального кандидатом в президенты России.