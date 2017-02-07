В Новосибирске отменили викторину о Гарри Поттере из-за рецептов зелий

Централизованная библиотечная система им. Лихачева в Новосибирске отказалась от проведения викторины по книгам о Гарри Поттере.

Причиной такого решения, как пояснила директор библиотеки Ирина Зырянова, стала жалоба одной из читательниц, предположившей, что по рецептам зелий из книг можно сварить яды.

«Поскольку поступило такое опасение, мы решили уже закончить это дело», — сказала директор библиотеки, подчеркнув, что пока по рецептам из книг о Гарри Поттере «никто ядов не варил».