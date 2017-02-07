В Новосибирске отменили викторину о Гарри Поттере из-за рецептов зелий

НГС.НОВОСТИ
09:59, 7 февраля 2017
Надежный источник

Централизованная библиотечная система им. Лихачева в Новосибирске отказалась от проведения викторины по книгам о Гарри Поттере.

Причиной такого решения, как пояснила директор библиотеки Ирина Зырянова, стала жалоба одной из читательниц, предположившей, что по рецептам зелий из книг можно сварить яды.

«Поскольку поступило такое опасение, мы решили уже закончить это дело», — сказала директор библиотеки, подчеркнув, что пока по рецептам из книг о Гарри Поттере «никто ядов не варил».

«У викторины заканчивался срок действия. Но вчера пришла читательница, которая предупредила, что если вдруг по рецептам этих книг [сварят зелье, то будет плохо]. Но не мы же это придумали, книжка продается, есть в открытом доступе. Ее никто не запрещал», — сказала Ирина Зырянова.

НГС.НОВОСТИ
Викторину по книгам о Гарри Поттере проводили в 2015 и 2016 годах. Участники викторины могли как ответить на вопросы на сайте, так и заполнить анкету в библиотеке. Правильно ответившим на все вопросы вручались дипломы.
Книги британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере являются одними из самых популярных в мире. В основную серию входят семь книг. Кроме того, в 2016 году была выпущена пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя». Также Роулинг написала несколько рассказов, действие которых происходит во «вселенной Гарри Поттера».
В 2010 году жительница Великобритании была признана виновной в том, что отравила своего бывшего мужа ядом растительного происхождения аконит, который упоминается в книгах о Гарри Поттере.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться