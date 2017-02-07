Трамп поддержит вступление Черногории в НАТО вопреки протестам России

Президент США Дональд Трамп поддержит вступление Черногории в НАТО. Сделать такое заявление, как стало известно Politico, Трампу в ближайшее время предложит его советник по национальной безопасности Майкл Флинн.

Поддержка вступления Черногории в Североатлантический альянс, отмечает издание, станет «главной проверкой» политики администрации Трампа по отношению к Москве.

Россия, напоминает Politico, крайне негативно относится к планам по расширению НАТО, в первую очередь, к вступлению в Альянс Черногории.

У Трампа есть возможность заблокировать принятие в НАТО нового члена, так как такая процедура требует единогласной поддержки всех стран, входящих в Альянс.