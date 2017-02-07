Ректоры питерских вузов попросили Полтавченко ускорить передачу Исаакиевского собора РПЦ

Руководители ряда высших учебных заведений Санкт-Петербурга подписали обращение к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни», — сказано в письме.

В обращении предлагается в качестве «подарка христианам» завершить передачу собора до ближайшей Пасхи, то есть к 16 апреля. В случае задержки противники передачи собора смогут «продолжать публичные акции, направленные на оскорбление чувств христиан».

Обращение было подписано на встрече руководителей вузов с главой городского заксобрания Вячеславом Макаровым. Пресс-служба заксобрания сообщила, что на встрече присутствовали руководители 30 крупнейших вузов города; «Фонтанка» называет имена 23 человек.

Среди них — проректор СПбГУ Илья Дементьев, ректор ИТМО Владимир Васильев, и. о. ректора РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Богданов, ректор Академии имени А. Л. Штиглица и бывший вице-губернатор Василий Кичеджи.