Поход «Адмирала Кузнецова» и два потерянных истребителя обошлись России в 7,5 миллиарда рублей

Россия потратила не менее 7,5 миллиарда рублей на сирийский поход авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». К такому выводу пришли в РБК, подсчитав вероятные затраты на проведение операции.

Главные расходы пришлись на потерю двух истребителей, МиГ-29К и Су-33, которые разбились при заходе на посадку. Исходя из экспортной стоимости боевых машин, их замена обойдется в сумму от 4,5 до 6,7 миллиарда рублей.

Расходы на питание экипажа в РБК оценили в сумму от 306 до 326 миллионов рублей, затраты на топливо для авианосной ударной группы кораблей — от 1,1 до 1,5 миллиарда рублей. «Боевые» надбавки для экипажа составили не менее 38 миллионов рублей.

Непосредственно на боевые вылеты для ударов по целям в Сирии было потрачено около полутора миллиардов рублей. Всего с «Адмирала Кузнецова» произвели 420 вылетов.

В общей сложности стоимость операции могла составить от 7,5 до 10 миллиардов рублей, пишет РБК.