Павел Лунгин: самые непросвещенные и темные слои населения сейчас могут учить художников
Фильм «Матильда» и его автор Алексей Учитель должны быть защищены от новой цензуры, заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» кинорежиссер Павел Лунгин.
«Сейчас так получилось, что цензура спущена вниз, она канализирована. И самые непродвинутые, непросвещенные и темные слои населения могут иметь свое мнение, могут учить художников, могут говорить: „А мы хотим так, мы хотим эдак“. Это просто недопустимое положение», — сказал Лунгин.
Корреспондент радиостанции напомнил Лунгину, что инициатором проверки «Матильды» была бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая, по его словам, «все-таки представитель власти».
Лунгин, в свою очередь, заявил, что Поклонская «духовно и интеллектуально все равно снизу». «Ну, мало ли, что она депутатка. Ну и что? У нас каждая кухарка может управлять государством. Ну и что делать?» — сказал он.
Мы встречаемся с явлением, которого у нас еще не было. У нас были разные явления. У нас были посадки, были аресты, была травля социальная, изгоняли из союзов писателей. Но вот такого движения (я все-таки повторяю) снизу — снизу культуры, снизу каких-то слоев мещанского, городского населения, вот оттуда, снизу такая пена поднимается, — этого еще не было. Поэтому будем как-то реагировать на это.