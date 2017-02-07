Павел Лунгин: самые непросвещенные и темные слои населения сейчас могут учить художников

Говорит Москва
11:36, 7 февраля 2017
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Фильм «Матильда» и его автор Алексей Учитель должны быть защищены от новой цензуры, заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» кинорежиссер Павел Лунгин.

«Сейчас так получилось, что цензура спущена вниз, она канализирована. И самые непродвинутые, непросвещенные и темные слои населения могут иметь свое мнение, могут учить художников, могут говорить: „А мы хотим так, мы хотим эдак“. Это просто недопустимое положение», — сказал Лунгин.

Корреспондент радиостанции напомнил Лунгину, что инициатором проверки «Матильды» была бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая, по его словам, «все-таки представитель власти».

Лунгин, в свою очередь, заявил, что Поклонская «духовно и интеллектуально все равно снизу». «Ну, мало ли, что она депутатка. Ну и что? У нас каждая кухарка может управлять государством. Ну и что делать?» — сказал он.

Мы встречаемся с явлением, которого у нас еще не было. У нас были разные явления. У нас были посадки, были аресты, была травля социальная, изгоняли из союзов писателей. Но вот такого движения (я все-таки повторяю) снизу — снизу культуры, снизу каких-то слоев мещанского, городского населения, вот оттуда, снизу такая пена поднимается, — этого еще не было. Поэтому будем как-то реагировать на это.

Говорит Москва
Павел Лунгин — один из кинематографистов, подписавших открытое письмо с требованием защитить «Матильду» от «новой цензуры».
Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская дважды обращалась в Генпрокуратуру с требованием проверить фильм Алексея Учителя «Матильда», который выйдет осенью 2017 года. Поводом для обращения стали жалобы православных активистов на трейлер картины.
Проведя первую проверку по заявлению Поклонской об оскорблении чувств верующих, Генпрокуратура нарушений не обнаружила. По второму заявлению Поклонской, в котором она, в числе прочего, указала, что фильм может нарушить право убитого императора на неприкосновенность частной жизни, проверка пока не завершена.
Режиссер Алексей Учитель в начале февраля заявил, что собирается пожаловаться в Генпрокуратуру на Поклонскую и активистов, рассылавших в кинотеатры письма с требованием отказаться от проката «Матильды».
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