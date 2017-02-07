Павел Лунгин: самые непросвещенные и темные слои населения сейчас могут учить художников

Фильм «Матильда» и его автор Алексей Учитель должны быть защищены от новой цензуры, заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» кинорежиссер Павел Лунгин.

«Сейчас так получилось, что цензура спущена вниз, она канализирована. И самые непродвинутые, непросвещенные и темные слои населения могут иметь свое мнение, могут учить художников, могут говорить: „А мы хотим так, мы хотим эдак“. Это просто недопустимое положение», — сказал Лунгин.

Корреспондент радиостанции напомнил Лунгину, что инициатором проверки «Матильды» была бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая, по его словам, «все-таки представитель власти».

Лунгин, в свою очередь, заявил, что Поклонская «духовно и интеллектуально все равно снизу». «Ну, мало ли, что она депутатка. Ну и что? У нас каждая кухарка может управлять государством. Ну и что делать?» — сказал он.