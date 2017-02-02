Режиссер Алексей Учитель пожалуется на Наталью Поклонскую в прокуратуру
Режиссер Алексей Учитель заявил, что направит в Генпрокуратуру РФ заявление в отношении депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая требовала проверить его готовящийся к выходу фильм «Матильда».
«В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру, одно будет касаться лично Поклонской, второе — людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма», — цитирует Учителя ТАСС.
О чем именно будет идти речь в заявлении, в сообщении агентства не уточняется.
Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская дважды обращалась в Генпрокуратуру с требованием проверить фильм Алексея Учителя «Матильда», который выйдет осенью 2017 года. Поводом для обращения стали жалобы православных активистов на трейлер картины.
В первом заявлении Поклонская утверждала, что фильм оскорбляет чувства верующих, так как рассказывает о романе причисленного к лику святых императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Проверка, объектом которой стал трейлер фильма, не выявила нарушений.
В результате в конце января Поклонская направила повторный вопрос, требуя проверить сценарий с привлечением историков и богословов. Она также заявила, что считает фильм нарушением права убитого императора на неприкосновенность частной жизни.