Режиссер Алексей Учитель пожалуется на Наталью Поклонскую в прокуратуру

Режиссер Алексей Учитель заявил, что направит в Генпрокуратуру РФ заявление в отношении депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая требовала проверить его готовящийся к выходу фильм «Матильда».

«В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру, одно будет касаться лично Поклонской, второе — людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма», — цитирует Учителя ТАСС.

О чем именно будет идти речь в заявлении, в сообщении агентства не уточняется.