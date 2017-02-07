Основатель «Шалтая-Болтая» вызвал участников группы на встречу после своего ареста

Предполагаемый основатель хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев после своего задержания в аэропорту Минска приглашал других участников группировки на встречу в Москве. Об этом человек, который называет себя последним оставшимся на свободе участником хакерской группы «Шалтай—Болтай», рассказал журналисту газеты The Financial Times Максу Седдону.

Человек упоминается в статье как Александр. Он встретился с Седдоном в Эстонии, где рассчитывает просить убежища. В подтверждение своей личности он продемонстрировал переписку журналиста с аккаунтом «Шалтая-Болтая» и фото, на которых он изображен с Владимиром Аникеевым. Седдон уточняет, что утверждения его собеседника невозможно проверить с помощью независимых источников.

По словам Александра, в начале 2016 года Владимир Аникеев сообщил участникам о появлении у группировки кураторов в спецслужбах, которые просили о праве накладывать вето на публикации данных. Этим правом они ни разу не воспользовались, сказано в статье.

В конце года Аникеев сообщил Александру, что его арестовали в аэропорту Минска, но через три дня после вмешательства кураторов отпустили. После этого он предложил Александру и еще одному участнику группы, Константину Теплякову, встретиться в Москве. Александр попросил Аникеева прислать ему селфи и фото чека из кафе в качестве доказательства того, что он на свободе; тот выполнил условие.

«Это вызвало у меня еще больше подозрений. Обычно в ответ на просьбу поехать на другой конец города и сделать что-то подобное он бы меня послал», — рассказал собеседник The Financial Times.

О похожем эпизоде человек, называющий себя оставшимся на свободе участником «Шалтая-Болтая», рассказал и другим СМИ. В интервью The Insider, вторая часть которого была опубликована 6 февраля, собеседник по имени Алекс рассказывает, что Аникеева, по собственным словам, после задержания «выпустили под подписку», отобрав телефон и паспорт. Затем основатель «Шалтая-Болтая», как следует из интервью, пригласил других участников на встречу в Москве, однако Алексу «ситуация показалась странной, неправдоподобной в деталях», и он попросил Аникеева прислать фото из «Жан-Жака» на Таганке.

Ранее в разговоре с «Би-би-си» человек, фигурирующий как А., сообщил, что Константин Тепляков «попался на оперативную разводку следствия», а сам он получил «предложения приехать в Москву и продолжить „работу в новом формате“», но отказался.