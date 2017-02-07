AliExpress отменил экономную доставку в Россию для товаров дороже 2 долларов

Китайский онлайн-ритейлер AliExpress отменил услугу экономной доставки товаров в Россию для товаров дороже 2 долларов. Новые правила вступили в силу с 7 февраля, сообщается в пресс-релизе компании.

При отправке товаров дороже 2 долларов стала обязательной процедура присвоения трек-номера, то есть доставка в любом случае будет платной. Для Белоруссии и Украины бесплатную доставку отменили полностью.

По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова, новая политика связана с тем, что посылки без номера невозможно было отследить. При этом стоимость доставки, по мнению Федорова, увеличится незначительно — на 30-50 рублей.

Заместитель генерального директора ООО «Мультисервисная платежная система» Андрей Чешко, в свою очередь, отметил, что без отслеживания доставки покупатели могли оспорить факт получения товара и не платить за него, что было невыгодно продавцам.

Обновление. Представитель AliExpress Марк Завадский назвал некорректными сообщения об отмене бесплатной доставки. «Решение, что делать со стоимостью доставки остается на стороне продавца: он может либо каким-то образом забить его в цену, либо выставить оплату доставки», — сказал он.