Для доставки онлайн-покупок теперь нужен скан паспорта. Это правда?
1
Что случилось?
В начале января у многих россиян возникли сложности с получением интернет-покупок из-за границы. Некоторые компании (например, BoxBerry) потребовали у клиентов срочно прислать скан паспорта, другие (SPSR) и вовсе приостановили экспресс-доставку товаров в Россию из таких магазинов, как AliExpress и Asos.
2
Из-за чего возникли сложности?
Федеральная таможенная служба потребовала, чтобы логистические компании при оформлении доставки предоставляли скан первой страницы паспорта получателя и страницы с пропиской. У многих компаний таких документов не оказалось, поэтому они не смогли выполнить требования ФТС. Некоторые службы стали в срочном порядке просить клиентов выслать им сканы, а некоторым пришлось временно отменить доставку.
3
А что, ФТС ввела какие-то новые правила?
Нет, в ФТС говорят, что никаких новых правил не вводили, а решили проверить, как исполняются действующие. Есть приказ ФТС, в котором говорится, что компании при оформлении доставки из-за рубежа должны представлять в ведомства определенный набор сведений о получателе — в частности, фамилию, имя, отчество и «сведения о документе, удостоверяющем личность получателя товаров». Судя по комментариям представителей компаний, в разных организациях по-разному интерпретировали понятие «сведения о документе». Некоторые просили у клиентов скан только первой страницы паспорта, другие ограничивались номером и серией.
4
И что, теперь всегда нужно отправлять онлайн-магазинам скан паспорта?
Все зависит от требований конкретного магазина или службы доставки. Возможно, после проверки многие компании начнут требовать с клиентов сканы основных страниц паспорта. Но сами магазины и службы доставки говорят, что сейчас все работает по-прежнему: с 7 января ФТС прекратила требовать у компаний предоставлять дополнительные документы, проверка закончилась.
5
А отправлять сканы паспорта службам доставки не опасно?
На этот вопрос сложно ответить определенно. Все компании должны заботиться о том, чтобы данные клиентов никуда не утекли. Наверное, единственный совет, который можно дать тем, кто беспокоится о своих данных, такой: старайтесь пользоваться известными службами с хорошей репутацией. Если вас это успокоит, можно проверить, есть ли компания в реестре операторов обработки персональных данных.