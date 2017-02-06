Минздрав создаст рабочую группу по гомеопатии. С участием гомеопатов

Интерфакс
11:27, 6 февраля 2017
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила создать рабочую группу, которая определит дальнейшую судьбу применения гомеопатии в России. Об этом сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

В рабочую группу, по словам Салагая, войдут в числе прочих «специалисты в области гомеопатии».

Основной задачей рабочей группы, сообщил представитель Минздрава, станет «выработка предложений по дальнейшему регулированию данной области» с учетом современных международных требований доказательной медицины.

«Мы исходим из того, что в рамках лечебного процесса и государственных закупок должны лишь использоваться препараты с доказанной клинической эффективностью», — сказал Салагай.

Интерфакс
Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН 6 февраля опубликовала меморандум, в котором назвала лечение гомеопатическими препаратами «не имеющим научных оснований».
Признав гомеопатию лженаукой комиссия РАН рекомендовала Минздраву пересмотреть в свете актуальных научных данных принятые более 20 лет назал решения о внедрении гомеопатии в систему российского здравоохранения, а также изъять гомеопатические препараты из употребления в государственных медучреждениях.

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