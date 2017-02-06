Минздрав создаст рабочую группу по гомеопатии. С участием гомеопатов

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила создать рабочую группу, которая определит дальнейшую судьбу применения гомеопатии в России. Об этом сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

В рабочую группу, по словам Салагая, войдут в числе прочих «специалисты в области гомеопатии».

Основной задачей рабочей группы, сообщил представитель Минздрава, станет «выработка предложений по дальнейшему регулированию данной области» с учетом современных международных требований доказательной медицины.