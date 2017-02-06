Facebook запустил процедуру фактчека во Франции перед президентскими выборами

Facebook вместе с французскими СМИ запустили проект по борьбе с распространением ложных новостей накануне президентских выборов. В сообщество вошли Le Monde, Agence France-Presse, BFM-TV, FranceInfo, France Médias Monde, LʼExpress, Libération и 20 Minutes.

Пользователи французской версии фейсбука смогут помечать новости в своей ленте как сомнительные, такие публикации отправят на проверку на специальный портал.

Если не менее двух изданий подтвердят, что новость не соответствуют действительности, то для всех пользователей публикация будет сопровождаться флажком «Оспорено независимыми фактчекерами».

The Facebook flag says "disputed by 3rd Party Fact-Checkers." https://t.co/ALkwRWmWJ4 pic.twitter.com/z6OTNVOXbP — Brian Stelter (@brianstelter) December 15, 2016

Подобную проверку также запустил Google, который создал платформу CrossCheck. Партнерами поисковика стали ведущие французские СМИ.