Бывший гендиректор «СТС Медиа» Юлиана Слащева возглавила правление «Союзмультфильма»
Бывший гендиректор «СТС Медиа» Юлиана Слащева стала председателем правления «Союзмультфильма» — нового «коллегиально-совещательного органа» в структуре предприятия. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.
Цель работы правления — «повышение эффективности деятельности» «Союзмультфильма».
Юлиана Слащева сообщила РБК, что хочет заниматься в первую очередь «это концепцией создания Дома российской анимации». По словам источника ТАСС, речь идет о «своеобразном технопарке для анимационных специалистов и небольших студий».
К компетенции правления будут отнесены вопросы, носящие рекомендательный характер, в том числе обеспечение оперативного контроля за финансовыми операциями предприятия; согласование показателей экономической эффективности деятельности студии, которые ежегодно утверждаются Минкультуры РФ в составе программ деятельности.