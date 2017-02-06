Бывший гендиректор «СТС Медиа» Юлиана Слащева возглавила правление «Союзмультфильма»

Юлиана Слащева сообщила РБК, что хочет заниматься в первую очередь «это концепцией создания Дома российской анимации». По словам источника ТАСС, речь идет о «своеобразном технопарке для анимационных специалистов и небольших студий».

Бывший гендиректор «СТС Медиа» Юлиана Слащева стала председателем правления «Союзмультфильма» — нового «коллегиально-совещательного органа» в структуре предприятия. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.

К компетенции правления будут отнесены вопросы, носящие рекомендательный характер, в том числе обеспечение оперативного контроля за финансовыми операциями предприятия; согласование показателей экономической эффективности деятельности студии, которые ежегодно утверждаются Минкультуры РФ в составе программ деятельности.

Юлиана Слащева с 2013-го по 2016 год была гендиректором «СТС-Медиа». До этого она возглавляла коммуникационное агентство «Михайлов и партнеры», основанное ее мужем Сергеем Михайловым, который в 1990-е годы был бизнес-партнером нынешнего министра культуры РФ Владимира Мединского.

Осенью 2016 года агентство RNS сообщало , что Слащева намерена участвовать в создании детского онлайн-кинотеатра вместе с «Союзмультфильмом» и войдет в попечительский совет предприятия.