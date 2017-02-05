Журналист Fox News назвал Путина убийцей. Трамп ответил, что в США тоже много убийц

Ведущий телеканала Fox News Билл ОʼРайли во время разговора с Дональдом Трампом назвал президента РФ Владимира Путина убийцей. Выдержки из еще не показанного интервью опубликованы на сайте телеканала.

По информации издания, во время беседы Трамп в очередной раз заявил, что уважает Путина. В ответ ведущий заметил: «Но ведь он убийца».

«Убийц много, — ответил на это Трамп. — У нас тоже много убийц. Думаете, наша страна такая невинная?»

Дональд Трамп заключил, что России и США лучше иметь хорошие отношения, и если Россия готова помочь Америке в главной борьбе — с ИГ и исламским терроризмом — то это хорошо.

Как отмечает The Washington Post, в 2015 году Трамп уже отвечал подобным образом на обвинения в адрес Владимира Путина. Тогда в беседе с ним ведущий MSNBC заявил, что Путин «убивает журналистов, которые с ним несогласны». Миллиардер ответил: «Я думаю, что наша страна тоже много кого убивает».

Интервью Дональда Трампа телеканалу Fox News будет показано в полночь 6 февраля по московскому времени.