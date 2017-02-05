Автор «Ла-Ла Ленда» получил главную награду Гильдии режиссеров США

Дэмьен Шазелл, снявший мюзикл «Ла-Ла Ленд» и написавший сценарий к нему, получил главную награду Гильдии режиссеров США — приз за выдающиеся режиссерские достижения в художественном фильме.

Вместе с Шазеллом на награду претендовали Гарт Дэвис (фильм «Лев»), Барри Дженкинс («Лунный свет»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») и Дени Вильнев («Прибытие»).

Ранее «Ла-Ла Ленд» принес Шазеллу приз за лучшую режиссерскую работу на премии «Золотой глобус». Мюзикл установил рекорд премии, выиграв в семи номинациях. «Ла-Ла Ленд» также установил рекорд премии «Оскар» — 14 номинаций в 13 категориях.