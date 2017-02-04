Сотрудники МВД Чечни отпустили жителя Ингушетии, которого удерживали две недели

Житель Ингушетии Анзор Алиев, которого две недели удерживали сотрудники правоохранительных органов Чечни, требуя от родственников доставить в отдел полиции его брата Шамиля, осужденного за пособничество террористам, освобожден.

Алиев, сообщил правозащитный центр «Мемориал», был отпущен на свободу вечером 3 февраля. В настоящий момент он находится дома в Ингушетии.

«Мемориал» выразил благодарность уполномоченному по правам человека при президенте РФ Татьяне Москальковой и сотрудникам ее аппарата «за быструю реакцию на обращение» по поводу Алиева.