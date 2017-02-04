Сотрудники МВД Чечни отпустили жителя Ингушетии, которого удерживали две недели

Мемориал
12:39, 4 февраля 2017
Надежный источник

Житель Ингушетии Анзор Алиев, которого две недели удерживали сотрудники правоохранительных органов Чечни, требуя от родственников доставить в отдел полиции его брата Шамиля, осужденного за пособничество террористам, освобожден.

Алиев, сообщил правозащитный центр «Мемориал», был отпущен на свободу вечером 3 февраля. В настоящий момент он находится дома в Ингушетии.

«Мемориал» выразил благодарность уполномоченному по правам человека при президенте РФ Татьяне Москальковой и сотрудникам ее аппарата «за быструю реакцию на обращение» по поводу Алиева.

В дальнейшем все вопросы к членам семьи Алиевых, если таковые возникнут у чеченских силовиков, будут выясняться при содействии сотрудников МВД по республике Ингушетия

Мемориал
Анзор Алиев был задержан 23 января на территории Чечни, где он работает. В этот же день членам его семьи в Ингушетии позвонили с требованием, чтобы брат Анзора Алиева — Шамиль — явился  в отдел МВД по Сунженскому району Чечни. Звонивший, который не назвал своего имени, по данным «Мемориала», угрожал убить Алиевых. Вместе с Анзором Алиевым был задержан его отец Кюри, однако его отпустили на свободу на следующий день.
Причины, по которым правоохранительные органы Чечни требовали от Шамиля Алиева явиться в полицию, не сообщаются. Известно лишь, что он с 2013 года включен в список лиц, подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму, который ведет Росфинмониторинг.
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