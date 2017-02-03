«Мемориал»: чеченские силовики вторую неделю удерживают жителя Ингушетии

Мемориал
22:26, 2 февраля 2017
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Правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что сотрудники силовых структур Чечни вторую неделю удерживают в заключении жителя Ингушетии Анзора Алиева, требуя от родственников доставить в отдел полиции его брата Шамиля, ранее осужденного за пособничество террористам.

Мужчина предположительно находится в отделе МВД по Сунженскому району Чечни. По словам его родителей, начиная с 23 января неизвестные требуют от них привести в полицию второго сына, угрожая «сделать террористом» или убить Анзора.

Представители МВД Чечни официально не комментировали ситуацию.

23 января Анзор и его отец Кюри Алиев были задержаны на территории Чечни, где они оба работают. В тот же день неизвестный человек позвонил с телефона Кюри его жене Булихан и потребовал привезти в полицию Шамиля, угрожая, что в противном случае она больше не увидит своих мужа и сына.

«Шамиль хотел поехать в Серноводск, но мать его не отпустила, опасаясь за его безопасность», — пишет «Мемориал».

На следующий день Кюри Алиева отпустили, Анзор остался в полиции. 30 января Алиевы обратились в «Мемориал» и к адвокату; юрист приехал в отдел полиции для встречи с Анзором, но ему заявили, что его там нет. 1 февраля неизвестные попытались увезти Шамиля Алиева из дома, но им помешала полиция, которую вызвала его мать.

С какой целью от Шамиля Алиева требуют приехать в отдел полиции, не сообщается. Как пишет «Мемориал», в 2013 году он был осужден в Чечне за пособничество боевикам (правозащитники указывают, что он мог стать жертвой оговора). Его фамилия была внесена в перечень людей, связанных с терроризмом.

В 2016 году Алиев он по настоянию матери, которая хотела совершить вместе с ним паломничество в Мекку, сменил фамилию. После этого чеченские силовики обвинили его в намерении уехать в Сирию.

Отец пытался их убедить, что такое обвинение не имеет под собой оснований, но чеченские силовики продолжали настаивать на своем и заявляли, что у них «есть вопросы» к Шамилю. Оставалось неясным, почему в таком случае они не могли направить поручение своим ингушским коллегам или сами, приехав в Ингушетию, с ведома МВД по РИ провести опрос Шамиля Алиев

Мемориал
Правозащитники регулярно сообщают о похищениях в Чечне, которые совершают сотрудники силовых ведомств. По данным «Комитета по предотвращению пыток», за последние 20 лет на территории республики были похищены более пяти тысяч человек, ко многим случаям, по данным правозащитников, были причастны силовики.

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