«Мемориал»: чеченские силовики вторую неделю удерживают жителя Ингушетии

Правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что сотрудники силовых структур Чечни вторую неделю удерживают в заключении жителя Ингушетии Анзора Алиева, требуя от родственников доставить в отдел полиции его брата Шамиля, ранее осужденного за пособничество террористам.

Мужчина предположительно находится в отделе МВД по Сунженскому району Чечни. По словам его родителей, начиная с 23 января неизвестные требуют от них привести в полицию второго сына, угрожая «сделать террористом» или убить Анзора.

Представители МВД Чечни официально не комментировали ситуацию.

23 января Анзор и его отец Кюри Алиев были задержаны на территории Чечни, где они оба работают. В тот же день неизвестный человек позвонил с телефона Кюри его жене Булихан и потребовал привезти в полицию Шамиля, угрожая, что в противном случае она больше не увидит своих мужа и сына.

«Шамиль хотел поехать в Серноводск, но мать его не отпустила, опасаясь за его безопасность», — пишет «Мемориал».

На следующий день Кюри Алиева отпустили, Анзор остался в полиции. 30 января Алиевы обратились в «Мемориал» и к адвокату; юрист приехал в отдел полиции для встречи с Анзором, но ему заявили, что его там нет. 1 февраля неизвестные попытались увезти Шамиля Алиева из дома, но им помешала полиция, которую вызвала его мать.

С какой целью от Шамиля Алиева требуют приехать в отдел полиции, не сообщается. Как пишет «Мемориал», в 2013 году он был осужден в Чечне за пособничество боевикам (правозащитники указывают, что он мог стать жертвой оговора). Его фамилия была внесена в перечень людей, связанных с терроризмом.

В 2016 году Алиев он по настоянию матери, которая хотела совершить вместе с ним паломничество в Мекку, сменил фамилию. После этого чеченские силовики обвинили его в намерении уехать в Сирию.