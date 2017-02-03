Суд разрешил Навальному уехать из Кирова до приговора

Суд разрешил Алексею Навальному, с которого была взята подписка о невыезде из Кирова, покинуть город до 8 февраля, когда состоится оглашение приговора по делу «Кировлеса». Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в суде. Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев подтвердил эту информацию.

Подписка о невыезде была взята с Навального 1 февраля. Оппозиционер немедленно заявил, что не собирается ее исполнять. Он пообещал отправиться в Петербург, где на 4 февраля назначено открытие его избирательного штаба. Навальный намерен баллотироваться в президенты России в 2018 году.

На судебном заседании 3 февраля прокурор попросил приговорить Навального и второго обвиняемого по делу «Кировлеса» Петра Офицерова к условным срокам. Подсудимые заявили о своей невиновности и потребовали оправдательного приговора. Навальный пообещал продолжить свою избирательную кампанию.