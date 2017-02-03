Bosco отказалась от контракта на форму для олимпийцев из-за завышенных требований ОКР

Коммерсантъ
06:27, 3 февраля 2017
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Компания Bosco di Ciliegi отказалась продлевать контракт на создание формы для российских олимпийцев из-за завышенных требований Олимпийского комитета России. Об этом рассказал глава Bosco Михаил Куснирович.

В предложенных условиях ОКР прописал, что Bosco должна будет ежегодно отчислять 650 миллионов рублей за право на пошив формы, рассказал Куснирович. Эти деньги, «так скажем, не отрабатывались, по нашим представлениям», пояснил он. Какая сумма фигурировала в контрактах раньше, глава Bosco не уточнил.

При этом Куснирович раскритиковал проведение конкурса на выбор нового поставщика формы. Он отказался считать его открытым, так как Bosco не получила ответа на свою заявку и не была в курсе процедуры оценки.

Куснирович также заметил, что выигравшая тендер компания ZA Sport выставляется только в одном месте в Москве — в его собственном магазине «Весна».

«Это все-таки не благотворительность, это профессиональная маркетинговая работа, в том числе со стороны ОКР, и вот ее мы не увидели. Вот спортсмены — молодцы, они профессионалы. А участники маркетинговой программы ОКР не должны же показывать себя исключительно акцепторами денежных средств», — заявил Куснирович.

Коммерсантъ
О смене официального экипировщика российских олимпийцев стало известно 2 февраля. Теперь форму будет шить компания ZA Sport, которую возглавляет Анастасия Задорина — ее называли дочерью руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ России и президента спортклуба «Динамо» Михаила Шекина.
Задорина известна своей линейкой патриотических футболок с лозунгами «Тополь санкций не боится», «Санкции? Не смешите мои Искандеры».
Компания Bosco di Ciliegi одевала российских спортсменов 16 лет. За это время, по оценке Forbes, она выплатила ОКР около 120 миллионов долларов.
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