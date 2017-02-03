Bosco отказалась от контракта на форму для олимпийцев из-за завышенных требований ОКР

Компания Bosco di Ciliegi отказалась продлевать контракт на создание формы для российских олимпийцев из-за завышенных требований Олимпийского комитета России. Об этом рассказал глава Bosco Михаил Куснирович.

В предложенных условиях ОКР прописал, что Bosco должна будет ежегодно отчислять 650 миллионов рублей за право на пошив формы, рассказал Куснирович. Эти деньги, «так скажем, не отрабатывались, по нашим представлениям», пояснил он. Какая сумма фигурировала в контрактах раньше, глава Bosco не уточнил.

При этом Куснирович раскритиковал проведение конкурса на выбор нового поставщика формы. Он отказался считать его открытым, так как Bosco не получила ответа на свою заявку и не была в курсе процедуры оценки.

Куснирович также заметил, что выигравшая тендер компания ZA Sport выставляется только в одном месте в Москве — в его собственном магазине «Весна».